"Hannaanka ragga ay isaga joojinayaan dhalmada wey ka fududdahay sidii hore"

51 Daqiiqadood ka hor

Hannaanka qalliinka ah ay maraan ragga doonaya inay iska joojiyaan dhalmada ayaa lagu soo warramayaa in uu fudud yahay isla markaana uusan halis ahayn, sida uu sheegay dhakhtar ku sugan UK oo dib u eegis ku sameeyay arrintani.

Wuxuu soo jeediyay in macluumaadka ku saabsan hannaankan wax laga baddalo si dadka loogu wargeliyo badqabkiisa.

Dhakhtarka wuxuu sidoo kale sheegay in ragga mara qalliinka ay isaga joojinayaan dhalmada uu qofka isku arkayo barar iyo xanuun laakin halistiisa ay tahay mid dhif ah.

Haddaba , muxuu yahay qalinkan?

Qalliinka ma sameynayo in biyaha ragga ay kasoo duulaan halkaas, qalliinkuna ma saameynayo shahwada iyo soo saarista maaddada testosterone ama dardargelinta awoodda galmada.

Qofka ragga ah ee la marsiiyo qalliinkan waxaa lagula taliyaa in uu nasto uuna iska ilaaliyo in uu kubad dheelo ama ka qeybgalka ciyaaraha, waxaa sidoo kale lagula taliyaa in uusan wax culus qaadin muddo toddobaad ah.