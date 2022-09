Labo sabab oo ay shacabku ula dagaallamayaan Al-Shabaab

39 Daqiiqadood ka hor

Dagaal ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa weli ka socda deegaanno ku yaalla gobolka Hiiraan, kaas oo ay wadaan maleeshiyo-deegaan is abaabushay oo garab ka helaya ciidanka dowladda.

Inkastoo ay adag tahay in warar madaxa-bannaan laga helo deegaannada uu dagaalku ka socdo, haddana warbaahinta dowladdu waxay sheegtay in maanta ay ciidanku kala wareegeen Al-Shabaab deegaan lagu magacaabo Booco oo qiyaastii 45 km dhanka koonfur-bari ka xiga Beledweyne.

Telefishinka Qaranka oo soo xiganaya Guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan, ayaa sheegay in ay Al-Shabaab isaga baxday deegaankaas oo ay ku lahayd “saldhigyo iyo maxkamad”.

In ka badan 100 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lasoo tebiyay in lagu dilay dagaalladii dhacay saddexdii cisho ee la soo dhaafay.

Yaa hoggaaminaya howlgallada?

Wareysi aan horay ula yeelannay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha macawisleyda Hiiraan ayuu noogu sheegay in ay iskood isu abaabuleen si ay ula dagaallamaan Al-Shabaab. Wuxuu tilmaamay in ay ka go'an tahay in nin kasta oo ay Al-Shabaab ka disho ay u aaraan.