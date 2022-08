Duuliyihii uu tababaray Mareykanka ee diyaaradda dagaal ku wareejiyay Taalibaan

57 Daqiiqadood ka hor

"Waxaa laga yaabaa in dadka qaar aysan ku faraxsaneyn waxa aan sameeyay, waxaa laga yaabaa in dadka ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaas, waxaan u sheegayaa in dalka uu la mid yahay sida hooyadaa oo kale ma ahan in aad khiyaanto dalkaaga," ayuu yiri Maxamed Momand.