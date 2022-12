Ukraine oo shaacisay tirada askarta kaga dhimatay dagaalka Ruushka

2 Saacadood ka hor

Waxa uu intaa ku daray in tirada dadka rayidka ah ee la dilay ay noqon karto mid aad u badan. BBC News ayaa ogaatay ilaa 3,600 oo dhimasho rayid ah bartamihii bishii Juun. Tirada hadda waxay u badan tahay in ay aad intaa uga sarreeyo.

Ms von der Leyen ayaa sheegtay in 20,000 oo shacab reer Ukraine ah la dilay. Inkastoo tiradaas aysan ka laaban guddiga Midowga Yurub, haddana waxaa laga saaray muuqaalladii dambe iyadoo la sheegayo in 100,000 oo askari la dilay.

BBC-da laanteeda Ruushka ee BBC-da ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 9,311 askari oo Ruush ah oo darajooyin kala duwan leh la dilay tan iyo duulaankii 24-kii Febraayo halka tirada dhabta ah ee dhimashadu ay noqon karto in ka badan 18,600.A

Khubarada millatariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu u adeegsanayey gantaallo loogu talagalay in loo isticmaalo nukliyeerka iyada oo aan lahayn madaxyo qarxa, khubarada milatariga ee Ukraine ayaa sheegay in tani ay noqon karto in waddanku uu adeegsaday qaar badan oo ka mid ah gantaaladiisa kale ee weerarrada waaweyn.