Daraasad: "Ugxanta taranka oo laga sameeyay unugyo lab ah"

Saacad ka hor

Prof. George Daley oo ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee Harvard, oo aan ku lug lahayn cilmi-baadhistan, ayaa sheegay in ay weli jirto waddo dheer oo ka horraysa in bulshadu la kulanto go’aankan noocan oo kale.

"Shaqada Hayashi waa mid aan la daabicin laakiin soo jiidasho leh. Way ka adkaan doontaa in [Bini-aadmiga lagu sameeyo ] sida jiirka oo kale," ayuu yidhi. Wali ma aynaan fahmin wax badan oo ku saabsan bayolojiga gaarka ah ee unugyada aadanaha (samaynta unugyada taranka) si loo soo saaro shaqada Hayashi ee jiirarka''.

Prof Xayaashi oo ah khabiir si weyn looga ixtiraamo caalamka ayaa u sheegay ergada shirka ka soo qeyb gashay in shaqadu ay mareyso heer aad u horeeysa. Ukumaha ayuu sheegay in ay tayadoodu liidato, farsamadana aan si badbaado leh loogu isticmaali karin bini'aadamka xilligan hadda la joogo.

Balse waxa uu BBC-da u sheegay in uu arki karo in dhibaatooyinka hadda jira looga gudbi karo toban sano gudahood uuna jeclaan lahaa in uu u arko iyada oo lagu daweynayo dhibaatooyinka taranka ee ragga iyo dumarkaba haddii la caddeeyo in si bed qab ah loo isticmaali karo.