Qadar ma u suurtagaleysaa in ay iibsato Manchester United?

46 Daqiiqadood ka hor

ilaa iyo hadda waxaa la ogyahay hal ah kaliya ah oo daneynayo in uu iibsado kooxda waana ganacsadaha ugu taajirsan Britain, Sir Jim Ratcliffe.

Arrintan oo maalmo laisla dhexmarayay ayaa waxaa lagu wadaa in Qadar ay gudbiso dalab ku saabsan kooxda.

Waxaa sidoo kale la filayaa in ugu yaraan labo dalab ay ka helaan Mareykanka waxaana jiray dalabyo xiiso leh oo ka yimid dhinaca Sacuudi Carabiya.

Waxay ka macno tahay inay jiri karaan ilaa shan dhinac oo isku dayaya in ay ka wada xaajoodaan sidii ay ku iibsan lahaayeen kooxda, iyada oo kuwa kale ay raadinayaan sidii ay maalgashi yar ugu sameysan lahaayeen kooxda Old Trafford.

Yaa gudbiyay dalabka kooxda?

Ninka sida weyn u taageera Man United ee Ratcliffe, oo ka mid ah ragga ugu qanisan Britain, ayaa la sheegay in uu daneynayo iibsashada kooxda, waxaana la fahamsan yahay inuu usii mari rabo adeegyada bangiyada waaweyn ee JP Morgan iyo Goldman Sachs si ay u caawiyaan.

Sida uu u ekaan karo dalabka Qadar?

Dalabka ugu dambeeya ee lagu iibinayo kooxda ayaa la qorsheeyay in uu ku ekaado bisha March, sida ay qorsheysay kooxda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Raine Group- taasoo u xilsaaran raadinta ciddii iibsan laheyd kooxda.

Kooxda maalgelinta Isboortiga ee Qatar (QSI), oo uu madax ka yahay Al-Khelafi, ayaa eegaysay suurtagalnimada in saami yar lagu la wareego koox Manchester United, taas oo laga oggolaan doono sida uu dhigayo sharciga Uefa ee ka hortagaya lahaanshaha kooxo badan. QSI waxay horey saami ugu lahayd kooxda ka dhisan Bortuqiiska ee Braga.

Xitaa taasi waxay u baahan kartaa hay'adda maamusha Yurub ee Uefa inay wax ka bedesho xeerarkeeda ku saabsan lahaanshaha kooxaha badan, iyadoo dad badan ay dareemayaan in dhammaan lacagaha Qatar ay ka imaadaan xarumo dhexe.

Nasir Al Khalafi muxuu muhiim u yahay?

Waa ninka loo arko in uu kaalin weyn ka ciyaaro karo dalab kasta oo ay Qatar ku iibsaneyso kooxda Man United, Manchester United iyo PSG isku tartan kuma jiraan xilli ciyaareedkan, sidaa darteed wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo shuruucda Uefa si loogu ogolaado dalabka Qadar ee ibsashada Man United uma baahna in la dhaqangeliyo arrintani ilaa dhamaadka July. Kadibna waa in ay ansixiyaan guddiga fulinta ee Uefa.