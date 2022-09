Atariishooyinka Bollywood-ka ‘oo ku tartamaya biyo loogu ekaado qof da’ yar’

22 Daqiiqadood ka hor

Maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadal-hayay arrin ku saabsan jileyaasha dumarka ah ee Hindiya oo la sheegay in ay cabaan biyo uu midabkoodu yahay madow.

Way dhoollacaddeysay Kajal, waxa ayna ku jawaabtay “Kuwani xitaa waa biyo la cabo, hal mar isku day inaad cabtid. Waad ka heli doontaa adiga xitaa.”

Dhowr maalmood ka hor, atariishada kale ee lagu magacaabo Shruti Haasan ayaa sidoo kale baraha bulshada ku shaacisay in ay cabto biyaha madow.

Horay waxa ay warbaahintu u tebisay in atariishooyin ay ku jiraan Malaika Arora, Urvashi Ratila iyo kuwo kale oo badan ay isticmaalayeen biyaha madow.

Maxa yihiin biyaha madow, maxayse taraan?

Warbixin ay soo saartay isla Majalladdan ayaa lagu sheegay in tijaabo sheybaar oo la sameeyay ay muujisay in biyaha madow ay gacan ka geystaan in hal meel lagu xaddido miisaanka jirka.