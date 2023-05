Muxuu muhiim u yahay dheymanka Ruushka ee la mamnuucay?

Sidee ayuu muhiim u yahay dhoofka dheymanka ee Ruushka?

Maxay dalalka G7 u doonayaan inay u dabagalaan dheymanka Ruushka?

Sidee loo xannibi karaa qulqulka dheymanka Ruushka?

Sidee loo dabagali karaa dheymanka?

Haatanba waxaa jira barnaamij la isku dayayo in lagu xannibo "dheymanka dhiigga" ee loo adeegsaday in lagu huriyo dagaalka, waxaana lagu magacaabaa Hannaanka Kimberley, halkaasoo dalalku ay ku xaqiijiyaan in dheymanku yahay mid ka madax bannaan dagaalka.

Mr Merket ayaa sheegay in habka ugu fudud ee lagu dabagali karo dheymanka uu yahay in hannaankan la ballaariyo si loogu daro diwaangelinta halka ay dhagaxaantan ka yimaadeen.

Saameyn intee ah ayay mamnuuciddan yeelan kartaa?

has a significant stake in mining, and tightening sanctions could hit local firms.