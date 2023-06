Cali Jeyte: Muxuu salka ku hayaa khilaafka kala dhaxeeya Hirshabeelle?

Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa weli ku adkeysanaya inuu yahay guddoomiyaha gobolka, isagoo hore u sheegay in wixii hadda ka dambeeya Hiiraan aanay ka sii mid ahaan doonin maamulka Hirshabeelle.

Cali Jeyte ayaa xil ka qaadi tiisa ku tilmaamay mid lagu kala dhantaalayo guulihii laga gaaray dagaalka ka dhanka ah ururka al-Shabaab. Wuxuu sheegay in aaney sax aheyn tillaabada xilka looga qaaday. Waxaa la aaminsan yahay in khilaafka kala dhaxeeya maamulkaas uu salka ku hayo arrimo dhowr ah oo gaaraya ilaa saddex qodob.

Mideynta canshuuraha

Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in sababta keentay xil ka qaadista Cali Jayte ay tahay in isaga iyo siyaasiyiin kale ay ka horyimaadeen mideynta canshuuraha gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle inteeda kale.

Wasiirka ku xigeenka war-faafinta maamulka Hirshabelle Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed (Shaashaa) ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo xilku meerto yahay haddana uu guddoomiyihii hore caqbad ku noqday horumarka maamulkaas isla markaana uu diiday awaamir kale oo ka timid dhanka madaxda.

“Cali Jayte iyo siyaasiin kale oo dano gaara ka leh Hirshabeelle ayaa waxay ka shaqeynayeen in aysan Hirshabeelle horey u socon, waxay ka hor yimaadeen in la mideeyo canshuurta oo aasaas u ah Hirshabeelle,”

Wuxuu intaa ku daray in tillaabada uu kaga horyimid mideynta canshuuraha maamulka ay noqtay mid ka mid caqabadaha uu maamulkaasi wajahay, taas oo keentay in Madaxweyne Cali Guudlaawe uu xilka ka xayuubiyo Jeyte maaddaama shaqooyinkii loo igmaday uu ka soo bixi waayay oo ay ugu horreyso arrinta canshuuraha, sida uu wasiirku sheegay.

Cali Jeyte Cismaan oo ka jawaabaya eedeynta ah inuu diiday in canshuurta la mideeyo ayaa BBC-da u sheegay in eedeytaasi aysan waxba ka jirin oo arrintu intaa ka weyn tahay.

“Meeshaan canshuur lagama qaadee waxaa lacag yar laga qaadaa gawaarida xamuulka ah iyo kuwa dadweynaha maamulkan awgiis ayaana loo qaadi waayay sababtoo ah waxaan ku iri hala sameeyo miisaaniyad lagu qaado canshuurta in misaaniyad la sameeyana waa ay ka baaqsadeen,” ayuu yiri Jeyte.

“Dagaal baanu galnay oo muddo sannad ah socday marka wax loo socday waadna arki doontaan haddii Alle idmo in dadaalka intaa la’eg oo laga xorreeyay shabaab dib gacanta loogu celiyo ayaa aniga xilka la iga qaaday. Waxaan markale idiin caddeeynayaa inaan aniga canshuur diidin waa been,” ayuu yiri Jeyte.

Ma ahan oo keliya in aanu dowlad-goboleedku awoodin in uu dakhli kasoo xareeyo labada gobol, balse beelo dega gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aanay aqoonsaneyn dowlad-goboleedka Hirshabeelle.