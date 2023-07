Dhacdooyin ay ka argagexeen Soomaalidu

Nin ilmo uu abti u yahay qoorta gaga jaray masaar

Maryan Cabdi Xuseen, mar ay BBC la hadleysay waxay sheegtay in uu xabsiga ka soo laabtay wiilkeedu “isaga oo si kale ah” waxay sheegtay in uu iyada qudheeda uu dhaaranayey oo ay ka dhuumanaysay ka horta inta aysan boolisku gacanta ku dhigin.

“Hadda anuu ii dhaaranayey, wuxuu dhahay (maamada iyo wiil saddex jir ah oo gabadheedu dhashay iyo gabar kale oo mar curatay oo cunug haysata markaan gowraco ayaan anigana is qalayaa) ayuu dad ugu sheekaynayey,” ayey tiri Maryan oo ka hadleysay haddllo laga sheegay wiilkeeda wax dilay oo weli u sii hanjabaya dad kale, waxayna qabtaa in aan la sii deyn si aanu dad kale u galaafan.

Wiil hooyadiis gowracay

Sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa tilmaamaya in qofka falka geystay aanu ahayn wiil yar ee uu yahay nin weyn. Inkasta oo shaki laga muujiyey in uu qabay xanuun dhimirka ah haddana ma jirin wax noo xaqiijiyey sugnaanshaha tuhunkan, waxaana dabcan keenay shakiga in uu maskaxda dhibaato ka qabo, falka oo ah mid arxan darro ah oo aan laga fileyn in uu qof miyir qaba hooyadiis u geysto.