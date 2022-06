Injineer jaceyl dartiis u bixiyay sirta nukliyeerka ee waddankiisa

Wargeyska Times oo Hindiya oo xiganaya ilo-wareedyo sarsare oo booliska Hindiya ah ayaa qoray in injineerka oo lagu magacaabo Mallikarjuna Reddy sidoo kale laga raadiyay macluumaadka ku saabsan gantaallada ballistic-ga ee qaaradaha isaga gudba ee qaniga ku ah nukliyeerka iyo gantaallada badda hoosteeda mara.

Ninkan oo 29 jir ah ayaa Jimcihii laga soo xiray gurigiisa. Wuxuu qirtay eedeymaha basaasnimo, intii lagu jiray su'aalo-weydiinta. Booliisku wuxuu qorsheynayaa in uu sii xirnaado si ay xog dheeraad ah uga helaan.

Taas ayaa la sheegay in ay tahay sababta uu u haystay macluumaadka ku saabsan nooca teknoolajiyada loo isticmaalo samaynta gantaallada. Sarkaal sare oo booliska ah ayaa wargeyska Times of Hindiya u sheegay in Reddy uu keli ku ahaa nolosha, isla markaana uu la qabsaday sheeko macaanida Natasha, sidaasna uu kula wadaagay xog sirdoon oo la xiriirta gantaalada K-Series.