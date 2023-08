Gadar 2: Muxuu filimka jilaaga Sunny Deol u qabsaday shaashadaha caalamka?

Saacad ka hor

Intaa dabadeed, waxa la ururiyey rikoodh kale oo u hiiliyey Gadar-2, taas oo aheyd in maalintii Sabtida (August 19) uu filimkan soo xareeyay 300 crore.

Sababta filimkaan uu rikoodhka u xidhtay

Waa naadir in la arko taxane la sii daayay labaatan sano ka dib oo jawaab ceynkaas ah ka helaysa dadweynaha.

Caqabadda filimada OMG 2 iyo filimka Jailor

Sida laga soo xigtay shabakadda Sacnik, filimka Oh My God 2 (OMG 2) ayaa sidoo kale soo xareeyay in ka badan 100 crore ilaa hadda.