Putin: Ma waalnin laakin khatarta isticmaalka nukliyeerka sare ayay u sii kacaysaa

51 Daqiiqadood ka hor

Vladimir Putin waxa uu sheegay in khatarta dagaal Nukliyeerka ah ay kor u sii kacayso, balse waxa uu ku adkaystay in Ruushku “uusan waalnayn” oo aanu marka hore isticmaali doonin hubkiisa Nukliyeerka.

Putin waxa kale oo uu ku faanay in Ruushku haysto hubka Nukliyeerka ah ee ugu casrisan dunida, waxaanu sheegay in istiraatijiyaddiisa Nukliyeerka ka duwan yihiin kuwa Maraykanka – oo uu sheegay inay Mareykanka uu hubkiisa Nukliyeerka geeyay dhulal kale.

Putin ayaa ku andacoodey in illaa hadda boqol iyo konton kun (150,000) oo askari loo diray Ukraine – kala bar tirada guud ee la uruuriyey. Waxa uu mar kale isku dayey in uu duullaankiisa ku tilmaamo mid difaac ah, oo ka dhan ah waddamada reer galbeedka, oo uu sheegay inay u malaynayeen in Ruushku aanu xaq u lahayn in uu jiro.