Xog ku saabsan magacaabistii Rooboow iyo weerarradii ugu dambeeyay

Saacad ka hor

Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska la wareegay bishii May waxa uu ku dhawaaqay in mudnaanta koowaad uu siinayo sidii loo soo afjari lahaa Al-Shabaab oo 15-kii sano ee la soo dhaafay dowladda dagaal kula jiray.

Waxay haysteen 30 saacadood. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 20 qof ay ku dhinteen go’doominta Xayaat, 117 kalena ay ku dhaawacmeen.

Dublamaasiyiinta caalamiga ah ayaa ku tilmaamay weerarkan in uu ahaa “mid wax badan beddelaya”. In la qorsheeyo waxay qaadatay ugu yaraan 18 bil, waxaana ku lug lahaa ka qayb qaadashadiisa qiyaastii 1,200 oo dagaalyahan.

“Gacmaha ayaa isku keen dul saaran, waxaana ku raaxeysanaynaa in aan daawashada Itoobiya oo iyada is burburineysa," ayuu yiri isagoo isu bogaya, wuxuuna intaa ku daray: "Waxaa ugu dambeyn soo dhowaaday waqtigii aan weerari lahayn cadowgeenna koowaad."

Hal mar xitaa qofna dhib uma uusan arkeyn in nagula amro in aan ka degno gaariga oo jirkeenna, gaariga iyo boorsooyinkeenna la baaro.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aaminsan in magacaabistiisa iyo howlgallada militeri ee la cusbooneysiiyay ay wiiqi doonaan Al-Shabaab, kaddibna ay Khasab ku aqbali doonaan in ay wada hadal galaan.

Roobow, oo ah ninka horay mintidka u ahaan jiray ee wasiirka isku baddalay, ayaa hadda ka hadlaya nabadda iyo is cafinta. Waxa uu sheegay in Culimada uu kala shaqeyn doono sidii dadka looga dhaadhicin lahaa in Al-Shabaab ay isaga baxaan, isaga oo ku qancinaya waxa ay sameynayaan in ay yihiin waxyaabo ka baxsan Diinta Islaamka.