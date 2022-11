Maxay xubnaha xisbigiisu ka haytaan Donald Trump?

Wararka sheegaya in Dimuqraadiyiinta ay qabteen Aqalka Senate-ka Mareykanka ka dib doorashadii xilliga dhexe ee toddobaadkan ayaa keenay in is dhalleecayn baahnsani ka dhex bilaabato xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa.