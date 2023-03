Muxuu yahay hubka horay loogu adeegsaday Ciraaq ee uu Ruushka ka digay in loo gacan geliyo Ukraine?

Ruushka ayaa ka digay in Britain aysan Ukraine siinin gantaalaha lagu hubeeyey Uranium la tayeeyey, kuwaasoo uu sheegay in ay leeyihiin "dabeecadda Nukliyeerka".

Maaddada Uranium oo la tayeeyey gantaalka waxay u yeeleysaa awood dheeraad ah, balse waxaa jira walaac laga qabo in hubkan uu khatar ku yahay dadka ku nool deegaannada loo isticmaalo.

Hubka Uranium la tayeeyey la raaciyey halkee loo isticmaalay?

Wasaaradda Gaashaandhigga Britain waxay sheegtay in gantaalaha lagu hubeeyey Uranium la tayeeyey ay sameeyeen 1970-yadii sameeyeen Mareykanka iyo Britain.

Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ay milatariga Ukraine siinayso gantaallada Uranium-ka ee la tayeeyey, kuwaasoo lagu rakibayo gantaalaha 14-ka Taangi ee uu noocoodu yahay Challenger 2 ee ay u direyso Kyiv.

Gantaalladan ayaa u oggolaan doona taangiyada Ukraine in ay meel fog ka soo shiishaan bartilmaameedyada cadawga, taasoo yaraynaysa fursadaha ay kaga aargudan karaan madaafiicda cadawga.

Hubka Uranium-ka la tayeeyey uu la socda khatartiisa intey le’eg tahay?

"Waxaan ka baqeynaa in qolofta uranium-ka la tayeeyey oo dhulka ku soo dhaca ay hawada wasakheeyaan iyagoo ka tagaya walxa waxyeello keeni kara," ayuu yiri Dr. Miron. "Taasi waa sababta Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay muranka uga keeneen kaddib marki ay hubkaasi u isticmaaleen Kosovo."

Hay’adda Caalamiga ee Atoomikada Adduunka (IAEA) waxay sheegtay in dadka xiriirka tooska ah la sameeya gantaalaha Urainumka la tayeeyey uu la socdo ay caafimaadkooda waxyeello kasoo gaari karto shucaaca iyo wasaqda ka baxda hubkaas.

Ma sharci baa adeegsiga gantaal lagu hubeeyey Uranium la tayeeyey?

Wasaaradda Difaaca ee UK waxay ku doodeysaa in uusan jirin heshiis caalami ah oo diidaya in ay Ukraine siiyaan gantaalaha lagu hubeeyay Uranium-ka ee la tayeeyey.

Waxay wasaaraddu dooddeeda u cuskaneysaa in gantaalaha UK ay sameyso ee lagu hubeeyey Uranium la tayeeyey loo isticmaali karo goobaha dagaalka, sida ku cad qodobka 36 ee hab-maamuuska koowaad ee 1977 oo lagu kabay heshiisyadii Geneva 1949.

Madaxweynaha Ruushka Viladmir Putin wuxuu ka digay haddii ay UK gantaalahaasi siiso Ukraine, "in Moscow ayjawaab u qalanta ka bixineyso, iyada oo reer galbeedku ay durba billaabeen inay adeegsadaan hubka ay ku jiraan qaybaha Nukliyeerka”.

Mirin wuxuu sheegay inuu aamnisan yahay in haddii ay UK dirto gantaalaha lagu hubeeyey Uranium-ka ay waxyeelo u geysaneyso Ukariane iyo xulfadeeda.

"Isticmaalka gantaalladan ayaa Ruushka u sahlaya in uu isticmaalo hubkiisa nukliyeerka oo uu had iyo jeer ku hanjabo in uu isticmaalo gantaalaha lagu hubeeyey qaybo ka mid ah Nukliyeerka," ayuu yiri Mirin oo sharraxaaddiisa sii wata.