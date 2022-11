Maxaa sababa quurada, sidee ayaadna u joojin kartaa?

Aalkolada ayaa sababta in murqaheenna ay in badan dabcaan marka aan seexanno tan ayaana sababta in hawo-mareenka uu yaraado oo ciriiri dareemo. Taasina waa sababta dadka lagula taliyo inaysan cabin aalkolo kahor inta aysan seexan.

Waxaa jira waraaqo dhuuban oo sanka loogu talo galay. Ujeeddada ayaa ah in waraaqahan ay suurtogeliyaan in hawo-mareenka sanka ay ahaadaan kuwo furan ayna yareeyaan quurada.

Xasaasiyadda Allergies can often cause this swelling. A nasal spray can help clear a stuffy nose.