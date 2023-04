Waa kuma ergeyga uu Madaxweyne Xasan Sheekh u magacaabay Puntland iyo Somaliland?

8 Daqiiqadood ka hor

War qoraal ah oo kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay wadahadal iyo talo wadaag ku saabsan xal u helidda tabashooyinka ay qabaan Somaliland si loo xaqiijiyo midnimada shacabka Soomaaliyeed.

“Waxaan u aragnaa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, ninkaa loo magacaabay waa nin aqoon badan u leh siyaasadda gobolka, anagu waan soo dhaweyneynaa in loo wadahadlo Soomaaliya iyo Somaliland”.

Madaxweynaha Somaliland oo xaley ka hadlayay kulan af-fur ahaa ayaa ugu baaqay dhinaca Laascaanood in haddii ay doonayaan midnimada Soomaaliya waa inay usoo maraan wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland.

Puntland maxay ka tiri magacaabista Cabdikariim Guuleed?

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in deegaannada "dowlad mideysa ay ugu dambeysay dowladdii lixdankii dhalatay, taasoo burburtay 1991-kii"

Wasiirka Warfaafinta ee Puntland ayaa madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay in uu ergay arrimaha bani’aadannimada ah usoo magacaabo deegaannada.

Hadda waa kuma Cabdikariim guuleed?

Bishii May 2014-kii ayuu xilka wasiirka amniga iska casilay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha Baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyadoo xildhibaanada ay ku jireen fadhigii caadiga ahaa.

Halkey ka soo billowdeen wadahadallada?

Shirkii London ee 2012 ayaa lagu go'aamiyay in la billaabo wadahallada Dowladda Somaaliya iyo Somaliland

Fikrika ah in ay wada hadlaan Dowladda Soomaaliya iyo Somaliland wuxuu markii ugu horeysey ka soo billowday shirkii caalamiga ah ee Soomaaliya loogu qabtay magaalada London, sannadkii 2012-kii. Mid ka mid ah qodobadii shirkaasi ka soo baxay waxa uu dhigayay in "beesha caalamka ay taageerto ahmiyadda ay leedahay in wadahadalo ay dhexmaraan" Somaliland iyo Dowladd Federaalka ee Soomaaliya.