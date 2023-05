Tagsiilihii waday Amiir Harry iyo Meghan oo BBC uga warammay shucuurtooda iyo wixii ay la kulmeen

Saacad ka hor

Taksiilihii magaalada New York ka qaaday Amiirka iyo Amiiradda Sussex qiyaastii 10-kii habeenimo ee Talaadadii, xilli qorshahoodu ahaa in ay ka fogaadaan sawir qaadayaal ku soo xoomay, ayaa sheegay in lamaanuhu ay u muuqdeen kuwo naxsan inta lagu jiray safarkaas gaaban.