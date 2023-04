Saadaam Xuseen: Maxaa lagu ogaaday sahanka cusub ee laga sameeyay Ciraaq?

57 Daqiiqadood ka hor

Inta badan dadka reer Ciraaq ayaa sheegay in xaaladda uu ku jiro waddanka ay ka sii dartay tan iyo markii uu Maraykanku duullaanka ku qaaday snadkii 2003-dii, sida lagu sheegay sahan cusub.

Mar wax laga weydiiyey xaaladda Ciraaq ee hadda marka loo eego duulaankii Maraykanka ka hor, ayay 60% dadkii ka jawaabayey waxay sheegeen in ay ka sii dartay xaaladda, halka 40% ay sheegeen inay xaaladda soo hagaagtay.

Kala qaybsanaantan dhanka bulshada ayaa ka muuqata sahanka iyada oo inta badan Muslimiinta Sunniga ah, oo qiyaastii gaaraya ilaa boqolkiiba 54% ay aaminsan yihiin in noloshooda ay ka wanaagsanayd xilligii dowladdii Saadaam Xuseen.

Markii Gallup International ay gashay kaydkeeda oo ay eegtay jawaabta isla su'aashaas oo la weydiiyay dadka sanadkii 2003-dii, waxay ogaatay in ku dhawaad ​​laba ka mid ah saddexdii qof ee reer Ciraaqi ahba ay bixiyeen jawaab tan la mid ah.

Nin 45 jir ah oo ku nool gobolka Anbar ayaa kooxda sahanka wadday u sheegay: "Way adag tahay in la ogaado in xaaladdu ka soo raynayso ama ay ka sii dartay, isbeddellada dalka ka dhacay ayaa muujinaya rajo wanaagsan, waxaana rajeyneynaa inaan illowno wixii hore."