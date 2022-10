Sacuudiga ma wuxuu taageersan yahay Mareykanka mise Ruushka?

Ururka ay ku mideysan yihiin dalalka soo saara shidaalka ee magaciisa loo soo gaabiyo OPEC ayaa shaaciyay in hoos loo dhigay wax soo saarka shidaalka, dalalka xubnaha ka ahna waxay Arbacadii sheegeen in maalin kasta ay dhimayaan 2 malyan oo fuusto. Go'aankan ayaa kasoo baxay kulan ay dalalkan ku yeesheen caasimadda waddanka Austria ee Vienna.

OPEC ayaa sheegtay in go'aanka lagu dhimayo wax soo saarka shidaalka ceyriinka ah looga golleeyahay in lagula socdo qiimaha shidaalka adduunka iyadoo halista hoos u dhaca ku yimid shidaalka caalamka ay sii korortay xilli qiimaha shidaalkana uu hoos u dhacay bilihii la soo dhaafay.

Waxay u muuqataa in marka la yareeyo wax soo saarka shidaalka ceyriinka ah, uu gabaabis ku imaan doono qulqulka shidaalka dunida, waxaana suurtogal ah in uu kordho qiimaha shidaalka, maalmaha soo socda.

Dadaallada Mareykanka uu ku guul-dareystay

Dadka falaanqeeya arrimaha gobolka ayaa rumeysan in go'aanka dalalka soo saara shidaalka ee OPEC aan loo arkin oo kaliya in isbaddal uu ku yimid shidaalka ceyriinka ah, oo ay tahay in loo arko in go'aanka ay daba socoto arrin siyaasadeed.