Magaalo ku taalla Soomaaliya oo uu ku riyoodo 'qof walba oo ciyaara' tartan aad looga jecel yahay dunida

Waxa ay ka mid tahay ciyaaraha sababa in ay aad u safraan dadka ciyaara. Sabatuna waxay tahay, dabayl awood fiican leh iyo meel ku habboon ciyaartan lamaba heli karo mar walba. Waxaa laga shaqeynayaa in Ciyaartan lagu soo daro ciyaaraha olimbikada adduunka.

Sideen ku ogaaday in ciyaartan lagu ciyaari karo meel Soomaaliya ka mid ah?

Salaan ka dib waxaan is weydiinnay meesha uu qof walba ka yimid. Wuxuu ii sheegay inuu ka yimid Talyaaniga balse uu u badan yahay Aasiya. Anigana waxaan u sheegay in aan ka imid Soomaaliya. Intaas markaan u sheegay buu ninkii is baddalay oo wuxuu muujiyay farxad, wuxuuna ii sheegay in uu raadinayay qof Soomaali ah oo uu la kulmo.