Wadaadka ka hadlay sawirrada baraha bulshada ee ka careysiiyay dumar badan

12 Daqiiqadood ka hor

Dareenka ka dhashay

Fatwadii uu soo saaray Sheekha Khamiista waxa ay ka caraysiisay dumar badan, waxayna qoraallo ay arrintaas kaga soo horjeedaan ay soo dhigeen Twitter-ka iyaga oo ku daabacay sawiradooda baraha, waxay kasoo horjeesteen fatwada sheekha, waxay sheegayeen in "In dumarka aysan mamnuuc ka aheyn inay soo bandhigaan wajigooda".

Dadka taageeray fatwada

Dadka qaar ee difaacayay Sheekha waxay aaminsan yihiin in "fatwada Sheekha ay sax tahay xitaa haddii dadka qaar aysan jecleysan sababtoo ah wuxuu farayay dadka wanaagga iyo in laga dheeraado xumaanta".

Sheikh of Al-Azhar iyo xijaabka

Sheikh of Al-Azhar, Sheikh Axmed Al-Tayeb wuxuu sheegay in "Haweeneyda Muslimadda ah ay u bannaan tahay inay banayso wajiga iyo gacmaha, sida ay qabaan afarta imaam". Sheekha Al-Azhar waxa uu ku nuuxnuuxsaday in "In waajib uu yahay in dumarka ay madaxa dabooshaan, ee aysan daboolin wejiga iyo gacmaha, niqaabkuna waajib kuma aha, gaar ahaan in dumarka ay xirtaan galoofyo".