Jacaylkii gabadha wadaadda ah ku keliyeeyay Hargeysa iyo wixii ay ka tiri

37 Daqiiqadood ka hor

Abwaanad Sahra oo ugu horreyn ka hadleysa sheekada ay gabadhu la wadaagtay ayaa tiri “wiilka marka hore xiriirka waa uu la waday gabadha oo waxa ay u muuqdeen kuwo is jecel, balse markii dambe waxa ay gabadhu aragtay in gaabis uu ka yimid dhankiisa, taasi oo keentay in ay jacaylka kali ku noqotay”.

Abwaan Sahra ayaa sheegtay in maalin maalmaha ay suura gashay in ay wada xiriiraan wiilka iyo gabadha, sababta ayaa ahayd muuqaal loogu diray aaladda WhatsApp-ka, “maalin maalmaha kamida ayuu wiilku soo wacay gabadha, waxa uu u sheegay in loosoo diray muuqaal ay duubtay gabadh indha shareeraan iyadana u eg, muuqaalka ayaa lagu sheegay magiciisa oo saddexan iyo in la jecelyahay, isagoo weydiiyay in qofkaasi ay iyada tahay, balse abwaanadda ayaa sheegtay in gabadha ay markaasi ku adkaatay in ay ka jawaab bixiso” ayey tiri abwaanad Sahra.