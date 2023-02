"Sawirradeyda ayaa loo adeegsadan jiray in niman lacag looga cuno"

47 Daqiiqadood ka hor

In ka badan toban sano, sawirro la xaday atariisho caan ah ayaa loo adeegsanayay in niman looga qaato kumannaan dollar. Sidee ayaad dareemi lahayd haddii ay kugu dhacdo?

Mar walba, Vanessa waxaa usoo dhacayay farriimo uga yimid rag aaminsan inay iyada xiriir la leeyihiin – qaarkood ayaa xitaa u maleyn jiray inay tahay xaaskooda. Way careysnaayeen, qaarkood jahwareer ayay ka qadeen waxayna doonayeen in lacagahooda loo soo celiyo – lacagahaasoo ay sheegeen inay iyada u direen si ay nolol-maalmeed uga dhigato, isaga bixiso isbitaalka, amaba ay qaraabadeeda ku caawiso.

Balse waxaas oo dhan waa been. Vanessa ma taqaanno raggan. Taas beddelkeed, sawirradeeda iyo muuqaalladeeda – oo laga soo qaaday nolosheedii hore oo ay jirkeeda ka ganacsan jirtay – ayaa loo adeegsaday in baraha internet-ka looga shukaansado rag bartamihii sanadihii 2000. Dhibbanayaasha ayaa lacag looga cunay bogag online-ka oo been abuur ah iyadoo la isticmaalayo magaca Vanessa.