Raysul wasaaraha UK maxay la tahay inuu sameyn lahaa haddii uu Putin dumar ahaan lahaa

32 Daqiiqadood ka hor

Raysul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku andacooday in Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan qaadi lahayd duullaanka Ukraine haddii uu haweeney ahaan lahaa.

Raysul wasaare Johnson ayaa sheegay in duullaankaas "waallida ah" uu yahay "tusaalaha saxda ah ee ragganimada sunta ah". Wuxuu ku taliyay in haweenka lagu badiyo u dhiibista xilalka sare.

Shir-madaxeedka dalalka ku bahoobay Nato oo ka dhacaya magaalada Madrid ee Spain, ayaa lagu wadaa inuu Boris Johnson u jeediyo xubnaha kale ee Gaashaanbuurta in kordhiyo dhaqaalaha difaaca.

"Haddii Putin uu haweeney ahaan lahaa, taas oo uu iska cad yahay in uusan ahayn, laakiin haddii uu ahaan lahaa, uma maleynayo inuu billaabi lahaa dagaal waalli ah iyo duullaan awood muujis ah iyo rabshad,” ayuu yiri Johnson.

Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay in iyadoo hoggaamiyeyaasha G7 ay "si quus ah" u doonayaan in la soo afjaro dagaalka Ukraine, haddana in hadda uusan jirin "wax heshiis ah".