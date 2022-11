Muxuu yahay filimka muranka dhaliyay ee ku saabsan gabdhaha Muslimiinta Hindiya?

Saacad ka hor

Qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ayaa dalbaday in la mamnuuco filimka, halka weriye uu warqad u qoray madaxa xukuumadda ee gobolka taas oo uu kaga dalbanayo in baaritaan lagu sameeyo arrinta.

Weriye Arvindakshan ayaa BBC-da u sheegay in uu ka codsaday dadka filim-ka sameeyay in ay soo saaraan caddeymaha ay ku ogaadeen baaritaanka maadaama uu aad uga xumaaday waxyaabaha lagu sheegay farriinta meel-ka-dhaca ah ee filimka.

Wuxuu ku andacoodey in Mr. Chandy uu sheegay in "2,800 ilaa 3,200 oo gabdhood ay soo islaamaan sanad walba."

Shabakadda ayaa ogaatay in Mr Chandy uu sheegay sanadkii 2012-kii in 2,667 oo gabdho ah ay qaateen diinta Islaamka tan iyo 2006-dii, balse ma uusan xusin tiro sanadle ah.

Sarkaal boolis ah oo magaciisa qariyay ayaa yiri: "Waa in dib loo baaro diiwaannada oo la xaqiijiyo arrinta, hasayeeshee waxaan ku qiyaaseynaa in tirada haweenka ku biiray ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah ee Kerala tan iyo 2016 aysan ka badneyn 10 ama 15. Taasina waa sababta ay diintoodii u beddeleen oo dalka uga baxeen.”

Hogaamiyaha xisbiga Congress-ka VD Saathisan ayaa sheegay in tani ay tahay kiis cad oo ah faafinta warar khaldan ama been abuur ah, wuxuuna ku andacooday in filimka loo sameeyay si "loo xumeeyo sumcadda Kerala" iyo in "dadka dhexdooda nacayb lagu faafiyo".