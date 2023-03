Nin baabuur iyo guri ka iibsaday xanaaneynta neylaha iyo waxaraha

"Ari raacidda waxaan ka helay nolol wanaagsan, ari raacidda waan ka macaashay oo waxaan ka dhistay guri qiimahiisu lagu qiyaasay in ka badan 7000 kun oo doolar ilaa in ka badan 9000 kun oo doolar, sidoo kale waxaan ka iibsaday baabuur, waa dhaqaalaha aan ka helay ari raacidda", ayuu yiri Ravi Hirasingh Rajput oo dadka xoolaha ugu raaco deegaan ku yaalla dalka Hindiya.

Ravi wuxuu yiri, "In aan ariga raacay waxaan bilaabay sanadkii 2011-kii, xilliggaas abaar ba'an ayaa ka jirtay deegaanka Marathwada, maadama uu dhul beereedkiinii uu ahaa mid aad u yar oo aan waxsoo saarkiisa wax ka baddali karin nolosha qoyskeena oo ka koobnaa 8, waxaan doordibaday in aan bilaabo in dadka aan u raaco ariga".