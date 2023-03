Maraykanka oo rajo u muujiyay Soomaaliya

Safiirka dawladda Maraykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa bogaadiyay hanaan ay dawladda soomaaliya u maareysay kaydinta hubka.

Hadal uu ka jeediyay shir looga hadlay maareynta hubka iyo rasaasta ayuu safiir Larry André ku sheegay in hoeumarka ay dhinaca hubka ka sameysay dawladda Soomaaliya iyo guulaha ay gaartay ay keeneen wax ka badalka lagu sameeyay cunaqabateynta hubka Soomaaliya.

Larry ayaa yiri: “Maamulka madaxweyne Xassan Sheekh ayaa qaaday talaabooyin wax ku ool ah, si uu u xaqiijiyo hadaf lagama maarmaan ah.”

“Hadafka uu ka gun gaaray maamulka aya waxa uu dhaxalsiiyay dawladda Soomaaliya in ay hesho aqoonsi wayn, taas oo u gogol xaareysa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay in uu cunaqabateynta ka qaado Soomaaliya.”

Dhanka kale, safiirku wuxuu sheegay in dawladda Maraykanka ay xaqiijin doonto sidii ay hub ugu heli leheed ciidamada Soomaaliya eek u sugan furimaha dagaalka, si ay uga adkaadaan al-Shabaab. Balse wuxuu ka dhawaajiyay in ay ka taxadari doonaan in hubkaasi uusan gacanta u galin, gacan kale oo halis keeni karta.

Maxay ahaayeen caqabadihii ku gudbanaa hubka Soomaaliya?

Mid kamid ah sababaha ugu waawayn ee ay u jirtay cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya ayaa ahayd ururka al-Shabaab oo laga cabsi qabo hubka la keeno Soomaaliya uu ka dambeeyo gacmaheedo. Sidoo kale ururkaan ayaa hubka qaar u badlaa walxaha qarxa ee ay ku fuliyaan weeraradooda dhimashada badan sababa.

Sidoo kale arrinkaan wuxuu saameeyay lacagaha soo gala gudaha Soomaaliya oo xanibaad iyo xakamayn intaba lagu hayo.

Axmed Ciise Cawad wasiirkii hore ee arimaha dibadda Soomaaliya wuxuu qaba in saameynta jiritaanka al-Shabaab ay mar walba caqabad ku noqon doonto qaadista cunaqabataynta hubka.

"Inta Shabaab waxyeeladoodu ay jirto, waxaa jiraya cunaqabatayn saaran [hubka iyo maalyada]" ayuu yiri Cawad.

Tabadarada Soomaaliya ee dhinaca dhismaha ciidamada iyo nidaam lagu kaydiyo laguna maamulo hubka ayaa iyana ah caqabad kale oo Soomaali haysatay muddo dheer. arrinkaan ayaase ah kan haatan uu safiirku ku amaanay dawladda Soomaaliya in ay wax wayn ka qabtay.

"Ciidamada Soomaaliya, waa in ay yihiin ciidamo qaran, oo aysan ahayn ciidamo qabiil, ciidamo iyagu hadhawdii dadkoodu waxyeeli kara" ayaa qabaa Cawad in ay muhiim u tahay arrintaan.

Waxa kale oo ka dhawaajiyay in ay muhiim tahay in ciidamadu ay awood u leeyihiin in ay hubinta gacanta uu ku jirayo hubku oo ay ka ilaaliyaan inuu galo gacan shabaab ama mid qabiil.

1992, ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu Soomaaliya ku soo rogay cunaqabatayn loogaga jawaabayay colaadda sokeeye ee dalka halakeysay, taasoo sabab u ahayd dadka tirada badan ee dhimanayay iyo burburka baahsan.