Wasiirka Difaaca Somaliland oo ka hadlay warka ku saabsan inuu la shiray Israa'iil

Saacad ka hor

Wargayska Times Of Israel ayaa qoray in telefishinka Channel 12 uu tebiyay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, uu Mareyknaka u sheegay in uu sameeyay isku dayo uu xiriir kula samaynayo Israa'iil balse uusan wax jawaab ah helin.