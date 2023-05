Mareykanka: "Ruushka hammigii uu ka lahaa Ukraine ma gaarin waana la dhabar jebiyay"

43 Daqiiqadood ka hor

In ka badan 20,000 oo ciidamo Ruush ah ayaa lagu dilay dagaalka Ukraine tan iyo bishii December, sida uu sheegay Mareykanka.

Kirby ayaa sheegay in uu dhicisoobay isku dayga Ruushka inuu weeraro gobolka Donbas isagoo ka soo galaya dhanka Bakhmut.

Wuxuu intaa ku daray in lagu qiyaasayo in Ruushku uu la kulmay khasaaro 100,000 dhimasho iyo dhaawac ciidankiisa ah, ayna ku jiraan in ka badan 20,000 oo la dilay.