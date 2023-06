Muxuu sameyn doonaa Putin kaddib kacdoonkii kooxda Wagner?

Muxuu Putin samayn doonaa haatan wixii ka dambeeya?

Muddo 24 saacadood gudahood ah, Vladimir Putin, ayaa waxa uu la kulmay caqabaddii ugu weyneyd, tan iyo markii uu xukunka qabtay in ka badan labaatan sano ka hor. Inkasta oo khatarta degdegga ah ay u muuqato mid wali jirta, haddana khubarrada Ruushku, ayaa waxay sheegeen in Putin uusan soo bixin, isagoo u muuqda mid xooggan, balse uu si xun ay nabarro u gaareen.

Madaxweynaha Ruushka ayaan lagu arag meel fagaare ah tan iyo xilligaas, mana jirin khudbad cusub oo madaxweynaha uu jeedinayo oo la qorsheeyay mustaqbalka dhow. Wareysi horay loo sii duubay oo laga sii daayay TV-ga dowladda Axadii – oo u muuqday in la sameeyay kahor inta aanay fallaagadu gadoodin – Mr Putin waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in horumar laga sameeyey gulufka lagu hayo dalka Ukraine.

Tallaabooyinka amniga ee ka hortagga argagixisada, ayaa weli ka socda magaalada Moscow, laakiin ma cadda in madaxweyne Putin uu xitaa ku sugan yahay caasimadda Ruushka iyo in kale.

Qaar waxay filayaan in Mr Putin uu si uun u wax uga sheegi doonoo, ha ahaato militariga Ukraine, ama kuwa ku sugan gudaha Ruushka ee aan isaga taageersanayn.

Xildhibaan u dhashay dalka Poland, Radek Sikorski, ayaa BBC-da u sheegay in hoggaamiyaha Ruushku "ay u badan tahay inuu ka sifayn doono kuwa uu u arkay in ay leex leexanayaan", taasoo la macno ah in maamulkiisu uu noqon doono mar qura "kaligii taliye arxan daran".