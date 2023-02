Maxaa ka jira in Mareykanka uu sameeyay wax sababay dhul gariirka ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya?

5 Saacadood ka hor

Hase yeeshee, BBC-da ayaa ogaatay in qaar ka mid ah dadka ka hadlayay dhacdadaas ay si khaldan u eedeynayeen hay’adda HAARP oo ka shaqeysa dhinaca isgaarsiinta iyo hawada, taasoo fadhigeedu yahay gobolka Alaska ee dalka Mareykanka.

Waxaa hay’addan oo ay leeyihiin militeriga Mareykanka lagu eedeeyay in ay si macmal ah u sababtay dhul gariirka dhimashada badan keenay.

Wararka been abuurka ah eek u saabsan HAARP

Daraasad ay BBC-da sameysay ayaa muujisay in ilaa 550,000 laga hadlay hay’adda militeriga Mareykanka.

Qof kale oo Twitter-ka isticmaala ayaa soo geliyay muuqaal shimbir laga duubay, waxa uuna sheegay in xayawaanadu "ay u dhaqmayeen si layaab leh" ka hor inta uusan dhicin dhul gariirka, ka dibna waxa uu isweydiiyay su’aal ku saabsan in Turkiga ay “Weerar kusoo qaadday hay’adda HAARP"

Dad kale ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya daruuro ay sheegeen in ay Turkiga dul heehaabayeen ka hor inta uusan dhicin dhul gariirka, iyagoo sheegay in daruurahaas ay sameysay HAARP.

Jessica Matthews oo ah agaasimaha barnaamijyada ee HAARP ayaa BBC-da ku tiri: "Qalabka cilmi baarista ee hay’adda HAARP ma awoodo in uu isbaddal ku sameeyo musiibooyinka dabiiciga ah."

Aaron Ridley, oo ah barfasoor cilmiga cimilada iyo seyniska hawada ka dhiga jaamacadda Michigan ayaa ku raacay hadalkaas: "Ma jirto caddeyn seynis ah oo muujineysa in hay’adda HAARP ay maamuli karto cimilada."

Ma aha markii ugu horreysay ee hay’adda HAARP si been abuur ah loogu eedeeyo in ay ka dambeysay musiibo dabiici ah.

"Howlaha HAARP waxaa marar kala duwan loola xiriiriyay sababta ugu weyn ee musiibooyin badan oo dabiici ahaa, iyadoo ay jirto in sheegashadaas ay dhowr jeer beeniyeen seynisyahannada iyo khubarada," ayuu yiri Shayan Sardarizadeh oo ah weriyaha BBC-da u qaabilsan dhinaca dabagalka wararka been abuurka ah.

Maxay sameysaa HAARP?

HAARP waxaa markii ugu horreysay loo abuuray si ay u daraaseyso saameynta ka dhalata lakabka meeraha dhulka iyo sida uu awood ugu leeyahay in uu saameeyo qalabka isgaarsiinta ee militeriga iyo rayidka.

Waxyeellooyinkan way adag tahay in lasii saadaaliyo, sidaas awgeed seynisyahannada hay’adda HAARP waxa ay isticmaalaan qalab tayo sare leh oo lagu xoojiyo mowjadaha raadiyaha si ay u abuuraan kuleyl macmal ah ka dib na u abuuraan xaalado la mid ah kuwa hawada dhow, si ay markaas ugu suurtagasho in ay daraaseeyaan."