Saynisyahanka Afrikaanka ah ee dayaxa ka raadinaya biyo

59 Daqiiqadood ka hor

Injineerkan u dhashay Itoobiya ee heysta dhalashada Mareykanka, isla markaana ah baare ka tirsan hay'adda hawada ee Nasa, Berhanu Bulcha, ayaa doonaya inuu xal u helo dhibaatada ah in biyo laga baadigoobo dayaxa, si bani'aadamka looga caawiyo inuu saldhig rasmi ah ka helo halkaas.

Ka hadalka arrinta ku saabsan in biyo laga helo meel ka baxsan dhulka waa muhiim.

Biyaha ayaa Dhulka laga qaadi karaa balse tani waa qaali mana aha mid la isku halleyn karo. Sidoo kale biyaha dayaxa ayaa loo adeegsan karaa in lagu sameeyo shidaalka gantaalka, taas oo suurtogelineysa in dayaxa uu noqdo madal loo adeegsan karo safarro dheeraad ah, taasoo meesha ka saari karta baahida loo qabo gantaallo waaweyn oo wax ka tari kara cuf is jiidadka dhulkeenna.