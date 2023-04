Sheekada ninkii ku soo islaamay kitaabka Qur'aanka ah oo uu meel cidlo ah ka helay

Saacad ka hor

Waxaa laga yaabaa inaad maqashay dad badan oo diinta Islaamka soo galay, laakiin sheekada nin reer London ah oo magaciisa la odhan jiray Yusuf Oak sida u uku soo islaamay waxa ay ahayd sheeko gaar ah oo xiise leh. Qaadashadiisa diinta Islaamka waxay ku soo beegantay markii uu helay nuqul ka mid ah Kitaabka Quraanka Kariimka oo kaas oo ku dhex dhacay garoonka Manchester United ee Old Trafford.

Isaga oo ka hadlaya safarkiisii uu ku doonayey in uu Islaamka ku soo ogaado, waxa uu yidhi, “Waxay ahayd wax la yaab leh, in uu Qur’aanka ka helay garoonka dhexdiisa. Markii aan helay kitaabkaas Quraanka ah, waxa uu ahaa mid boodhaysan. Isla markii aan arkay qoraal-gacmeedkan, waxa aan dareemay in aan soo qaato oo aan nadiifiyo.”