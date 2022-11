Ilaa hadda maxaan ka ognahay weerarka saaka Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig militeri?

Saacad ka hor

Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ayaa sheegaya in Al-Shabaab saaka ay weeraro ismiidamin ah ku ku qaadeen saldhig miltariga Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Qaayib oo ka tirsan gobolka Galgaduud.

Dagaal culus ayaa saaka salaaddii subax kadib ka billowday deegaanka Qaayib oo qiyaastii dhowr iyo soddon kiiloomitar u jira magaalada Baxdo, waxaa la sheegay in labo gaari oo lagu soo raray walxaha qarxa lagu weeraray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo taaageero ka helayo militeriga Soomaaliya ee fadhigeedu yahay deegaankaas.

Wararka waxay intaa ku darayaan in rag hubeysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen deegaanka xilli dagaal xooggan uu dhexmaray ciidamada dowladda iyo kooxihii weerarka soo qaaday.

Waxaana adag in la helo xogta ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka maadama isgaarsiinta ay ka maqan tahay deegaanka Qaayib.

Ilo kala duwan oo ku sugan magaalada Baxdo ayaa BBC-da u sheegay in dagaal culus uu ka socday halkaas tan iyo saakaa salaaddii subax kadib.

Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in afartii malmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada dileen ku dhawaad 200 dagaalyahanada Al-Shabaab ah.

In ka badan nolosha 15 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo habeen hore ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo mid kamid ah qaraxyadaasi uu ka dhacay saldhig milateri halka tiro intaas ka badanna ay dhaawacmeen.

Soomaaliya iyo dagaalka Al-Shabaab

Hoggaamiyeyaasha maleyshiyaadka isu xilqaamay in ay la dagaallamaan Al-Shabaab ayaa la soo tebiyay in sababta ku kalliftay arrintan ay tahay culeysyo bulshadooda kasoo wajahay dhanka Al-Shabaab, oo ay sheegeen in ay ka mid yihiin dad laga dilay iyo carruurtooda oo ciidameyn lala doonayay.