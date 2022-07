25 dal oo Viso gaar ah siinaya dad ku shaqeeya xirfad aad loo jecel yahay

In ka badan 25 waddan ayaa billaabay barnaamijyo fiisooyin gaar ah lagu siinayo dadka ku shaqeeya dhijitaalka.

Laakiin waxaa suurtagal ah in sidoo kale dhowaan loo aqoonsado meel istaraatiji ah oo u dhaxaysa Yurub iyo Aasiya, marka ay timaado martigelinta kumannaan dadka fogaanta-internetka ku shaqeeya ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan.

Isku day lagu doonayo in lagu soo jiito hibo cusub oo gobolka ah dartiis, bishii Maarso ee 2021-kii Dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa ku dhawaaqay oggolaanshaha degenaanshaha hal sano ah ee reer guuraaga dhijitaalka ah.

Canshuur-la'aan

"Markii aan billaabay in aan noqdo reer guuraaga dhijitaalka ah (shan sano iyo bar ka hor) waxaa jiray xulasho fiisooyin aad u yar," ayuu yiri Tremblay, “kaddib markii aan hubiyay in fursadaha sida midka Imaaraadka Carabta ay beddelayaan sharciyada.

Looma baahna in loo arko istaraatiijiyad looga hortagayo canshuuraha: inta badan dadka guurguurka ay shaqadooda ku xiran tahay waxay bixiyaan canshuurta dalalkooda si ay u ilaashadaan dhalashada ama ay u helaan faa'iidooyinka caafimaadka iyo lacagta howlgabka.

Shuruudaha Visa-da

In ka badan 25 dal iyo maamullo ayaa durba billaabay fiisaha reer guuraaga dhijitaalka ah, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday Machadka Siyaasadda Socdaalka, oo ah hay'ad madax-bannaan oo fadhigeedu uu yahay Mareykanka.

Shuruudaha fiisaha way ku kala duwan yihiin dalalku, laakiin waxaa lagaaga baahan yahay caddaymo la xiriira in aad tahay shaqaale fogaanta internetka ku shaqeynaya, caymiska safarka iyo dakhliga ugu yar ee bishii, si loo hubiyo in dadka haysta ay iskood isu masruufi karaan iyagoo aan qaban shaqooyinka maxalliga ah.