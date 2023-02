Sida la isaga ilaaliyo shiirka jirka iyo khatarta ku gedaaman

Subaxdii marka aan qubeysanno ka dib waxa ugu horreeya ee aan samayno waa in aan is carfinno. Labiska ka hor, dad badan ayaa marka hore jirkooda ku buufiya carfisada jidhka. Markaas ka dib ayey shaqadeenna maalin laha ah inoo bilabataa. Balse habkee loo isticmaali karaa harfinta.

Waxyaabaha la isku udgiyo waxay ka shaqeeyaan inay jirka ka fogeeyaan in uu yeesho ur aan wanaagsanayn.

Balse waligaa ma is weydiisay in isticmaalka waxyaabahani ku dili karaan?

Sababtoo ah, waxaa dhawaan la shaaciyay in gabar 14 jir ah ay ku dhimatay UK ka dib markii ay isku buufisay carfiso.

Waxaa jira doodo badan oo ku saabsan isticmaalka walxaha loo adeegsado udugga jirka. Haddaba maanta waxaan heli doonaa jawaabta su'aashan iyo sida looga baaqsado in ay halis kugu keenaan waxyaabahani.

Sida loo isticmaalo waxyaabaha jirka lagu udgiyo

Hadii aad carfisada buufiso iyada oo jirka aad uga fog ama aad ugu dhow waxay khubaradu sheegeen in aanay faa’iido lahayn si fiicanna kaaga soo udgeynin.

Sida aan loo isticmaalin waxyaabaha jirka lagu udgiyo

Waa in aan carfisada marna lagu buufin dharka.

Sidoo kale, sax ma aha in uu qofku sariirta aado iska marka uu cafrisada marsado. Marar kala fog dhib kama imaan karo, balse haddii aad joogteyso in aad seexato adigoo is carfiyay waxaa kaaga íman karta khatar caafimaad.