Halka uu hubka nukliyeerku ugu qarsan yahay dalka kaliya islaam ah ee haysta hubkan

Saacad ka hor

Macluumaad ku saabsan halka ay yaaliin gantaallada riddada gaaban iyo kuwa riddada dheer ee qaada madaxyada nukliyeerka ayaa lagu sheegay jaraa’idka 'Bulletin of the Atomic Scientists' oo la daabacay Sebtembar 11-keedii.

Sawirrada dayax-gacmeedku waxay muujinayaan in xaruntani ka kooban tahay laba qaybood. Gantaallo iyo matoorada gantaallada ayaa lagu sameeyay, laguna tijaabiyaa Galbeedka Islamabad.

Gantaal ballistic ah

Xagay ku qarsan yihiin gantaaladan nukliyeerku?

Warbixinta ayaa lagu sheegay in aan si dhab ah loo sheegi karin inta saldhig ee Pakistan ay ku haysato gantaalada qaadi kara madaxyada Nukliyeerka. Laakin sawir dayax-gacmeed lagu qaaday ayaa muujinaya in Pakistan ay leedahay ugu yaraan shan saldhig oo gantaalo ah oo awood u leh in ay soo saaraan madaxyada nukliyeerka.