'Xamarweyne wax kasta waa is beddeleen markii laga reebo hal arrin'

40 Daqiiqadood ka hor

Mooto Bajaaj ayaan ka raacay KM4, si aan u gaaro xafiiska Shahaaddo-bixinta ee Wasaaradda Waxbarashada oo ku dhex yaalla dugsiga sare ee Sh. Xasan Barsane. Meelaha ay i sii marsiisay waxaa ka mid ahaa jidka Via Roma. Halkaas waxaa u dhaw machadkii Velox ee aan ka bartay sida wax loogu qoro aaladda teebka, oo berigaas u dhigantay kombiyuutarka.

Markii ay mootadu ila soo gaartay dhisamaha Uunlaaye, masjidka Sh. Aweys iyo isgoyska Ceelgaabta, waxaa dusha iiga muuqatay Ambulatooriyada Ceelgaab, halkaas oo aan xasuusto in annagoo yaryar nala keeni keeni jiray, ayna dadka danyarta ah ka heli jireen adeeg caafimaad oo lacag la’aan ah.

Waxaan si gaar ah u xasuustaa maalin aan dhigtay hal shilin oo aan haystay, si aan lacagta u badsado, laakiin halkii shilin inta leyga qaatay ay dantu igu qasabtay in aan u lugeeyo Xamarjadiid oo aan degganayn.

Markaan horay wax yar usii soconnay waxaan gaarnay Masjidka Sh. Cabdulqaadir oo dhinaca Koonfureed ka xiga Guriga Hooyooyinka oo uu markii dambe tafsiir ka billaabay Sh. Maxamed Macallin (AUN), intii aan xabsiga lagu celinin. Waxaan xasuustaa in meesha uu hadda ku yaallo Guriga Hooyooyinku uu ku oolli jiray Dugsiga sare ee Macallin Jaamac oo markii la dumiyey ka dib laga dhisay ka soo horjeedka bacadlaha Xamarweyne.

Waxaa xasuus gaar ah i geliyey Madxafakii Qaranka, iyo taallada Xaawo Taako oo loo sameeyey si aad uga duwan muuqaalkii ay berigii hore lahaan jirtay. Waxaa sidoo kale meesha ka dhow Maktabbaddii Qaranka oo xasuus gaar ah ii leh iyadoo ahayd meeshii aan ku ogaaday in aan ku gudbay imtixaankii aqbalaadda ee kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, halkaas oo lagu soo daabici jiray cadad gaara oo ka mid ah joornaalkii Xiddigta Oktoobar ee ku hadli jiray afkii dowladda Kacaanka.

Waxaan ka helay footo aan ka daabacdo sawirrada meel u dhow jidka Via Egito (Waddada Masar). Waxaa xasuus gaar ah ii lahaa inay ka soo horjeeddo meeshii ay ku aalli jirtay footadii aan sawirka ku galay markii lay geynaayay dugsiga dhexe ee Sh. Suufi. Waxaan milicsaday waddada Via Egito oo aad uga duwan muuqaal ahaan sidii ay berigii hore ahaan jiray, iyadoo waagaas nidaamsanayd, loona ogglayn in dhexdeeda lugu ganacsado.