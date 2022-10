Sida uu Tiktok lacag uga faa’iido dadka ‘live-ka’ uga tuugsada oo la ogaaday

BBC-du waxay aragtay in barnaamijyadan ay soo gasho lacag gaarayso ilaa $1,000 (£900) saacaddiiba, laakiin, waxay BBC-du ogaatay sidoo kale in dadka xeryaha ku jira ay helaan qayb yar oo keliya.

Shirkaddu waxay sheegtay in waxyaabaha noocaan ah aan loo oggolayn in boggeeda lagu isticmaalo, waxayna tilmaantay in haddiyadaha dhijitaalka ah ay aad uga yar yihiin 70%. Laakiin, shirkaddu way diidday inay xaqiijiso tirada saxda ah.