Waa ku wee wadamada diiday qaraarka lagu mamnuucayay gubista quraanka?

17 Daqiiqadood ka hor

Qaraarkan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay Mareykanka, Midowga Yurub iyo dalal kale oo reer galbeed ah, kuwaasoo ku dooday inuu ka horimaanayo shuruucda xorriyatul qawlka. Arbacadii, ayaa qaraarka la meelmariyay, 28 dal ayaana u codeeyay, 12 dal way diideen, 7 way ka aamuseen.

Hase yeeshee, iyagoo si adag u cambaareeyay gubidda Qur’aanka ayaa hadana dalalka reer galbeedka waxay difaaceen xoriyatul qawlka. Ergeyga Jarmalka waxa uu ugu yeeray tallaabada "daandaansi cabsi leh" laakiin wuxuu sheegay in hadalka xorta ah uu sidoo kale la macno yahay "dhageysiga fikradaha ". Ergeyga Faransiiska ayaa sheegay in macnaha xuquuqul insaanka uu yahay ilaalinta dadka, ee aysan ahayn diimaha iyo astaamaha.

Codeynta qaraarka ka dib, ergeyga Mareykanka ee golaha, Michèle Taylor, ayaa sheegay in waqti dheeri ah iyo dood furan, lagu gaari lahaa is afgarad.

"Nasiib darro, walaacayada si dhab ah looma qaadan," ayay tiri. "Runtii aad ayaan uga xumahay in golahan uu awoodi waayay in uu cod midaysan maanta ku dhaleeceeyo waxa aan dhammaanteen ku heshiinnay ee ah falalka xun ee nacaybka ka dhanka ah Muslimiinta, iyadoo sidoo kale la ixtiraamayo xorriyadda hadalka."

Ergeyga Pakistan u jooga Qaramada Midoobay ee Geneva, Khalil Hashmi, ayaa sheegay in qaraarku aan lagu dooneyn doonayn in la xakameeyo xorriyadda hadalka balse taa beddelkeeda looga dan leeyahay in la isku dheelitiro. "Waxaa wax laga xumaado ah, in dalalka qaar ay doorteen in ay ka tanaasulaan mas'uuliyadda ka saaran ka hortagga masiibada nacaybka diimeed," ayuu yiri.