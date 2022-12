Aabbaha iyo carruurtiisa u kala dagaallamaya labada dhinac ee colaaddu ka dhaxayso

Saacad ka hor

Bo Kyar Yine waxa uu leeyahay laba wiil oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. Labada ka weyni kama jawaabo isla mar ahaantaana ma qabto Taleefoonkiisa. "Ciidanku waxay burburiyaan guryaha, sida oo kalena dab ayay qabadsiiyaan," ayuu yiri Bo Kyar Yine, isagoo ka baryay wiilkiisa inuu ka tago ciidamada. "Waxaad dishaan dadka, waxay toogtaan oo si xaq-darro u dilaan mudaaharaadayaasha iyo carruurta sabab la'aan, kufsiga haweenka, waxaa laga yaabaa inaadan ogayn aabbe." ayuu ku waaniyey inankiisii. "Taasi waa aragtidaada, aabe, sidaas uma aragno," Nyi Nyi ayaa si xushmad leh ugu jawaabay. In kasta oo inkiraadahaas oo kale ay jiraan, haddana gabood-fallada ay gaysanayaan ciidamadu waa kuwo baahsan oo si wanaagsan loo diiwaan geliyay.

Wicitaan ka dib, Bo Kyar Yine waxa uu sheegay in uu isku dayayo in uu ku qanciyo labadiisa wiil in ay usoo goostaan dhanka iska caabinta. "Ma dhegeysanayaan sidaas darteed waxay noqon doontaa qaddar haddii aan dagaal ku kulanno".