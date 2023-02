Ruushka oo heegan geliyay maraakiibtiisa xambaarta hubka nukliyeerka

33 Daqiiqadood ka hor

Maraakiibta Ruushka ayaa bilaabay inay gudaha u galaan badda iyagoo xambaarsan hubka nukliyeerka. Tallaabadaan ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo soddonkii sano ee la soo dhaafay sida laga so xigtay sirdoonka dalka Norway.

Warbixinta sanadlaha ah oo la siidaayay bartamaha bishaan Febraayo ayaa lagu sheegay in ciidamada ku shaqada leh nukliyeerka iyo Maraakiibtu ku ay suganyihiin waqooyiga Ruushka.

"Farsamooyinka hubka nukliyeerka waa khatar halis ah, gaar ahaan dhowr xaaladood oo laga yaabo in dalalka NATO ay ka qaybgalaan," ayaa lagu yiri bayaanka hay'adda sirdoonka Norway.

"Waqtigii Soofiyeedka, maraakiibta Severomorsk waxay badda la galeen hub nukliyeer ah, laakiin ma jirto wax caddayn ah in hubka nukliyeerka ah ee tamarta yar uu badda ku jiray tan iyo dagaalkii qaboobaa," ayaa lagu yiri qoraalka.

Maalin ka hor, ku xigeenka madaxa sirdoonka Norway, Lars Norram, ayaa sheegay in Ruushku uu noqon doono mid madax-banaan militeri ahaan sanadaha soo socda.

Sababtoo waxaa sii socda xaqiiqda ah in dacaayad iyo wax-is-daba-marinta ra'yiga dadweynaha ee sanadaha soo socda ay kordhi doonaan, Moscow waxay raadin doontaa xiriir dhow oo lala yeesho nidaamyada kali-taliska ah ee adduunka oo dhan.

Lix Markab

Hubka Nukliyeerka ah (TYAZ) waa hub yar oo nukliyeer ah oo loogu talagalay in lagu beegsado meel gaar ah ama in lagu beegsado askarta cadowga ee ku sugan goobta dagaalka ama agagaarka halka bartilmaameedku yahay.

May 29, 1990, Madaxweynayaashii Soofiyeetka iyo Mareykanka ee Mikhail Gorbachev iyo George W. Bush waxay ku heshiiyeen in la dhimo hubka Nukliyeerka ee noocaan ah lana yareeyo diyaargarowga dagaalka. Rabitaanka in la dhimo TYAZ waxay ahayd mid labada dhinac ah, balse qorshahaas waxaa inta badan ka danbeyay oo gadaal ka riixayay Soofiyeedkii.