Muxuu yahay nuxurka doodda Raila Odinga ee ka dhanka ah guusha Ruto?

37 Daqiiqadood ka hor

Odinga ayaa ku doodaya in si sharci darro ah loo shaaciyay in William Ruto uu ku guulaystay doorashadii dhacday 9-ka August.

Qodob kamid ah doodda Raila Odinga ayaa sheegaya in guddoomiyaha guddiga doorashada, Wafula Chebukati, uu u dhaqmay si aan sharci ahayn.

Odinga ayaa sheegay in Chebukati oo aan taageero ka haysan inta badan xubnaha kale ee guddiga uu ku dhawaaqay guusha Ruto.

Waxaa jirta in afar kamid ah todobada xubnood ee guddiga ay qaadaceen shaacinta natiijada, balse waxaa fasiraad kala duwan laga bixiyay awoodda uu dastuurka siiyay Chebukati.

Khubarada qaar ayaa ku doodaya in dastuurka uu dhigayo in guddoomiyaha guddiga doorashada oo keliya uu shaacin karo natiihada doorashada madaxweynaha.

Waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in guddoomiyaha looga baahan yahay in natiijada uu shaaciyay muddo 7 maalmood gudahood ah kadib maalinta doorashada. Chebukati ayaa shaaciyay natiijada lix maalmood kadib maalinta ay dhacday doorashada.

Hase yeeshee, khubarada qaar ayaa tilmaamaya in sharciga doorashada ee Kenya uu dhigayo in Chebukati uu shaacin karoo o keliya natiijo ay “tiriyeen oo ay xaqiijiyeen” xubnaha guddiga, waana arrinta uu Raila sheegayo in aanay dhicin.