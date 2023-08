Gabdho timaha laga xiiray kadib markay 'si qaldan u xirteen xijaabka'

47 Daqiiqadood ka hor

Iskuul waxbarasho oo ku yaal dalka Indonesia ayaa 19 gabdhood ka xiiray timaha ka dib markii lagu eedeeyay in aysan si wanaagsan u xiran xijaabka, sida lagasoo xigtay maamulaha dugsigan.

Maamulaha oo magaciisa kaliya lagu sheegay Harto ayaa sheegay in wixii intaa ka dambeeyay Iskuulku uu bixiyay raaligelin, islamarkaana uu shaqada ka joojiyay macalinkii falkaasi geystay.

Harto ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in aysan jirin wax waajib ah oo rasmi ah oo ka saaran gabdhaha ardayda ah in ay xirtaan xijaabka, balse waxaa lagu dhiirigaliyay in ay xirtaan koofiyadaha hoose ee xijaabkooda si ay ugu soo muuqdaan kuwa asturan. Nasiib darro, ardaydani kuma ay hoggaansamin taladan, iyagoo timahooda dhinacyada ka baneeyay.