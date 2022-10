Guriga afhayeenka aqalka Koongareeska Maraykanka oo dubbe lagu weeraray

Saacad ka hor

Mr Pelosi, oo 82 jir ah, ayaa la sheegay in wax ka gaadheen madaxa iyo dhaawac halis ah oo ka soo gaaray gacanta midig.

Afhayeen u hadlay xisbiga sare ee Dimuqraadiga ayaa sheegay in Mr Pelosi la soo weeraray subaxnimadii hore ee.

Madaxweyne Biden ayaa dhalLeeceeyay weerarkas isaga oo ku tilmaamay wax aan looo dulqaadan Karin. Isagoo ka hadlayay isu soo bax ka hor doorashada xilliga dhexe ee bisha soo socota, Mr Biden wuxuu sheegay in nacayb aan xad lahayni hadheeyey siyaasaddii Mareykanka.

Sidoo kale Jimcihii, Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in nin ka soo jeeda Pennsylvania uu qirtay dambiga ah in uu marar badan teleefanka ugu hanjabay xildhibaan aan la magacaabin – balse warbaahintu ku sheegtay in uu yahay xildhibaanka ka soo baxay xisbiga Dimuqraadiga Eric Swalwell ee California.