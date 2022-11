Spain oo hawadeeda xiratay ka dib markii ay ka cabsatay gantaal la sheegay inuu ku soo wajahan yahay

Haraaga gantaalka ayaa hadda ku soo wajahan dhulka kaas oo aan la xakameyn karin. Inkastoo inta badan la filayo in haraagaas uu hawada sare ku gubto.

Hase yeeshee waxaa jira walaac ah in qaar ka mid ah haraagaas uu soo dhulka ku soo dhaco waxyeellana geysta.

Si kastaba ha ahaatee, waxa jirta suurtogalnimada in qaybo ka mid ah gantaalku uu dulka ku dhaco welib meel ay dadku ku badan yihiin, sidii horeyba u dhacday bishii Maajo sanadkii 2020, markaas oo ay waxyeello soo gaartay dhismooyin ku yaallay Ivory Coast.

Inkastoo Adeegga ilaalinta hawada sare ee Midowga Yurub ay website-kooda ku sheegeen "inay yartahay suurtogalnimada in gantaalkan uu ku dhaco meelaha dadku ku badan yahiin ", iyadoo la filayo inuu ku dhaco meel ka mid ah badweynta Atlantic.

Waagii hore, hore hawada sare ee Maraykanka, Nasa waxa ay ugu macaan Shiinaha in ay joojiyaan gantaallada si ay u burburaan qaybo yaryar marka dib loo soo celiyo, sida sababtooda ah.

Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la'aan wayn tahay in la ogolaado in gantaal wayn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakameyneynin. Balse dowladda Shiinaha waxay reer Galbeedka ku eedeysay dacaayad iyo buunbuunin wx aan micno badan lahayn.