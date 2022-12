Calaamadaha lagu garto kansarka maqaarka

Saacad ka hor

Waxaa la tilmaamayaa in waxyeello ay unugyada maqaarka ka soo gaari karaan in si xad dhaaf ah ay fallaaraha qorraxdu jirka ugu dhacaan, taas oo noqon karta sababta ugu weyn ee kansarka maqaarka, cudurkaas oo ah mid sannadkasta ku dhaca kumannaan qof oo reer Brazil ah.

Calaamadaha guud ee lagu garto kansarka maqaarka

"Labada noocba waxay la xiriiraan in ilayska qoraxda uu jirka soo gaaro waxaana loogaga hortagi karaa in qoraxda la iska dado iyo in dhakhtiirta maqaarka si joogta ah uu qofka u arko, sababtoo ah waxaa muhiim in kansarka lagu ogaado marxaladihiisa bilowga ah", ayey tiri Sheila Ferreira, oo ku takhasusay kansarka kana tirsan isbitaalka Hospital AC Camargo Cancer Center.