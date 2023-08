Gabadha laba jirka ah ee muranka ka dhex dhalisay Jarmlka iyo Hindiya

Saacad ka hor

Balse hooyadeed waxay sheegtay in gabadheeda laba jirka ahi ay ku jirto xarun caruurta lagu xanaaneeyo oo ku taalla Berlin.

Gabadhaan yar ayaa udub dhexaad u noqotay muran diblumaasiyadeed oo u dhaxeeya Hindiya iyo jarmalka, kadib markii dawladda Jarmalka ay qoyskeeda ka qaateen iyaga oo ku eedeeyay qoyska in ay xadgudub kula keceen gabadha yar bishii Septemper ee sanadkii 2021 kii. Iyada oo todoba bilood jir ah.

Sidoo kale maxkmaddu waxay diiday dalab ka yimid waalidka oo ah in ay gabadhooda ula noqdaan Hindiya. Waalidiinta ayaa ku tilmaamay dacwadda mid been ah waxayna ka qaateen racfaan.

Dia waxay hadda ku sugan tahay New Delhi, iyada oo taagero u raadineysa dagaalka ay ugu jirto sidii ay usoo heli leheed gabadheeda, iyada oo oysay mar ay BBC u sharraxeysay xanuunka ay leedahay hooyo iyo ubadkeeda oo lakala fogeeyo.

Maxaa dhexmaray labada dawladood?

New Dwlhi, Dia ayaa ayaa la kulantay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda ee Hindiya sidoo kalena olole ka dhex bilowday xubno baarlamaanka ah taas oo keentay in warqad lagaga codsanayo in gabadha lagu soo celiyo Hindiya loo diro safiirka Jarmalka u fadhiya Hindiya, Phillip Ackerman.